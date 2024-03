EXPOSITION GUM / SMOLE Saint-Chinian, vendredi 15 mars 2024.

EXPOSITION GUM / SMOLE Saint-Chinian Hérault

La cave de Saint-Chinian accueille les œuvres de Gum et Smole.

Vernissage le 15 mars

Apéritif et dégustation des vins.

La cave de Saint-Chinian accueille les œuvres de Gum et Smole.

Vernissage le 15 mars

Apéritif et dégustation des vins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-04-20

Chemin de Sorteilho

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie caveau@saintchinian.com

L’événement EXPOSITION GUM / SMOLE Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-03-11 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN