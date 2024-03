Exposition Guido De Boer : L’Essence de l’Abstraction Géométrique. Galerie 54 Dunkerque, Paris, vendredi 8 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au jeudi 04 avril 2024 :

Le vendredi 08 mars 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Exposition de Guido De Boer : « L’Essence de l’Abstraction Géométrique ».

Originaire des Pays-Bas Guido De Boer est né en 1988, cet artiste puise son inspiration dans le mouvement de l’abstraction géométrique afin de donner naissance à des œuvres picturales minimalistes et intrigantes. Célébré pour ses créations aux jeux visuels multiples, qui défient les conventions du design graphique et de la typographie, vous aurez l’occasion de découvrir 25 dessins, peintures et vidéos de cet artiste.

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de l’artiste le 8 mars prochain de 18h à 22h au 54 rue de Dunkerque.

Horaires : tous les jours sauf dimanche et mercredi de 17h30 à 20h et sur réservation à l’adresse

Galerie 54 Dunkerque, 54 rue de Dunkerque 75009 Informations et présentation

Contact : https://54dunkerque.com/guido-de-boer +33683436115 Hello@54dunkerque.com https://www.facebook.com/54dunkerque https://www.facebook.com/54dunkerque

