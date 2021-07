Moulins-sur-Céphons Médiathèque Maison de Bois Indre, Moulins-sur-Céphons Exposition – guerre de Cent Ans entre Berry, Marche et Poitou Médiathèque Maison de Bois Moulins-sur-Céphons Catégories d’évènement: Indre

Moulins-sur-Céphons

Exposition – guerre de Cent Ans entre Berry, Marche et Poitou Médiathèque Maison de Bois, 18 septembre 2021, Moulins-sur-Céphons. Exposition – guerre de Cent Ans entre Berry, Marche et Poitou

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Maison de Bois Réalisée par l’Association pour la Recherche en Histoire et Archéologie Médiévale de l’Indre et la FCGCA (Fédération des chemins de la guerre de Cent Ans). Médiathèque Maison de Bois Place du Vieux Château, 36110 Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons La Monbaronnerie Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Moulins-sur-Céphons Autres Lieu Médiathèque Maison de Bois Adresse Place du Vieux Château, 36110 Moulins-sur-Céphons Ville Moulins-sur-Céphons lieuville Médiathèque Maison de Bois Moulins-sur-Céphons