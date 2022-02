Exposition – Guerre d’Algérie : sept ans et cinq mois de guerre Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne Découvrez la nouvelle exposition du Centre Multiculturel, à l’initiative cette fois-ci de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie qui propose une rétrospective photographique de cette guerre. L’exposition s’intitule « sept ans et cinq mois de guerre ».

Elle sera visible pendant les horaires d’ouverture du centre multiculturel (du lundi au vendredi matin et le mercredi toute la journée).

Découvrez la nouvelle exposition du Centre Multiculturel, à l'initiative cette fois-ci de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie qui propose une rétrospective photographique de cette guerre. L'exposition s'intitule « sept ans et cinq mois de guerre ».

+33 5 53 93 20 52

Une cérémonie au monument aux mort est également prévue le samedi 19 mars à 11h30.

Une cérémonie au monument aux mort est également prévue le samedi 19 mars à 11h30. ©mairie-miramontdeguyenne

