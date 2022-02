Exposition Guerre d’Algérie Espace des coulines St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Exposition Guerre d’Algérie Espace des coulines, 16 mars 2022, St lyphard. Exposition Guerre d’Algérie

du mercredi 16 mars au dimanche 20 mars à Espace des coulines

Pour le 60ème anniversaire de la fin de la guerre. Exposition sur la Guerre d’Algérie à la salle des Coulines par l’association Archives et histoire.

Public

Pour le 60ème anniversaire de la fin de la guerre. Exposition sur la Guerre d’Algérie à la salle des Coulines par l’association Archives et histoire. Espace des coulines La Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace des coulines Adresse La Vinière 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace des coulines St lyphard Departement Loire-Atlantique

Espace des coulines St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Exposition Guerre d’Algérie Espace des coulines 2022-03-16 was last modified: by Exposition Guerre d’Algérie Espace des coulines Espace des coulines 16 mars 2022 Espace des coulines St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique