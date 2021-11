Exposition Guarnido, Blacksad T.6 Galerie 9e art, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 28 octobre au 27 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 13h

et mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h

gratuit

Afin de célébrer la sortie du nouvel album de Blacksad; Alors, tout tombe • Première partie, la Galerie du 9e Art a le plaisir d’organiser une exposition présentant le travail de Juanjo Guarnido sur cette œuvre. Venez (re)découvrir Blacksad ainsi que le style coloré et animalier de celui qui le dessine si bien, à travers des planches et des illustrations iné

Voilà huit ans que John Blacksad n’avait pas donné de nouvelles. Pour la première fois, Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido nous proposent un diptyque, dont le deuxième volet paraîtra début 2023. Après le road movie à travers les États-Unis qu’était Amarillo, ils ont décidé de revenir à New York, carrefour de tous les fantasmes et turpitudes. Du cadre enchanteur de Central Park aux souterrains du métro, aux chantiers de construction transformés en lieux de tous les dangers, Alors, tout tombe • Première partie concilie enquête policière, critique sociale et plongée dans cette ville palpitante qu’est New York. Le tout saupoudré d’une dose d’humour, de révélations, et peuplé de personnages inoubliables. À commencer, bien entendu, par notre cher détective privé lui- même.

À PROPOS DE GUARNIDO

Juanjo Guarnido est né à Grenade, en Espagne, en 1967. Il passe son enfance dans le village de Salobrena, au bord de la Méditerranée, à dessiner.

Après des études aux beaux- arts, il participe à des fanzines et publie des illustrations. Il travaille ensuite pour les studios d’animation Lapiz Azul, où il rencontre Juan Díaz Canalès dès son premier jour, puis en 1993, pour les studios montreuillois de Walt Disney.

Adepte depuis toujours de la Bande Dessinée européenne, il entreprend patiemment ce qui sera la longue fabrication de son premier album, le tome 1 de Blacksad (Dargaud), Quelque part entre les ombres, paru en 2000. Il mène alors de nouveaux projets en parallèle, comme Sorcelleries (Dargaud), avec Teresa Valero, Voyageur (Glénat, projet collectif) et Les Indes fourbes (Delcourt) avec Alain Ayroles. Par ailleurs, il illustre la pochette du groupe de hard rock Freak Kitchen, Cooking with pagans, en 2014 et réalise également le clip de leur morceau Freak of the week.

En 2021, il réalise la couverture du premier Batman Death Metal pour DC/Urban Comics. Cette année marque également le grand retour de Blacksad avec le premier volume d’un diptyque pour cette série culte qui connaît un succès considérable et qui est notamment publiée dans plus de 20 pays.

Galerie 9e art 4 rue Crétet Paris 75009

Contact : Galerie 9e art +33 9 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://www.galerie9art.fr/?content=home https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art

