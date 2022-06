Exposition : Groupe des 9 + Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: 03100

Exposition : Groupe des 9 + Montluçon, 19 juin 2022, Montluçon. Exposition : Groupe des 9 + Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon

2022-06-19 – 2022-07-10 Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux

Montluçon 03100 Le groupe artistique des 9+ (gravure, peinture, sculpture, photographie) organise une exposition en hommage à Armando Capretti. +33 4 70 02 55 24 http://www.montlucon.com/ Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon

