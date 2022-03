Exposition Gravures Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais

La Maison des Métiers d'Art de Ville de Ferrières-en-Gâtinais vous propose une exposition dédiée à la Gravure.

De nombreux livres et estampes traitant du sujet de l'art de la gravure ont pris place dans l'exposition et dans le centre de documentation.

