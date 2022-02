Exposition gravures contemporaines Château-musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

du samedi 26 mars au dimanche 29 mai à Château-musée de Tournon-sur-Rhône

Le Château-musée accueille l’exposition organisée par l’association L’Empreinte de Lyon, « Du pariétal au médiéval, triptyques , estampes originales » du 26 mars au 29 mai. 22 artistes indépendants se sont réunis pour présenter des gravures contemporaines sous la forme d’immenses triptyques. Les techniques les plus diverses et originales y sont représentées au même titre que les techniques traditionnelles. »

Tarif : 4 €

