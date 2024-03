Exposition « Graver l’imaginaire » Espace Saint-Jacques Lambesc, samedi 18 mai 2024.

L’atelier de gravure des Artistes Indépendants Aixois (A.I.A.) présente les œuvres de ses graveurs sur les cimaises de l’Espace Saint-Jacques.

Cette association, qui fête ses 80 ans cette année, ne compte pas moins de 21 ateliers de divers arts et près de 200 adhérents.

Dans cette exposition, beaucoup de techniques de gravures sont représentées pointe sèche, linogravure, burin, eau-forte et aquatinte, monotype… C’est ainsi l’occasion de faire découvrir aux visiteurs les procédés et les outils utilisés par les 16 graveurs-exposants, qui font jaillir la magie sur le papier. Chacun s’exprime avec une grande liberté, tant dans le choix des techniques que celui des thèmes. Cela montre les possibilités infinies de la gravure, dont la seule limite est l’imagination.

Cette liberté de graver , que nous fêtons avec Manifestampe le dimanche 26 mai, est une liberté accordée par l’édit de Saint-Jean-de-Luz en 1660. La fête de l’estampe est un événement national soutenu par le Ministère de la Culture depuis 2013. Elle permet à un large public de découvrir ce moyen d’expression.

Les gravures seront accompagnées des œuvres de trois animateurs des ateliers sculpture de l’AIA, d’une présentation des outils du graveur, et d’un parcours pédagogique.



Vernissage le mardi 21 mai à 18h.



Exposition organisée par l’association AIA avec le soutien de la commune de Lambesc .

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:30:00

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lambesc.fr

