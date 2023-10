Cet évènement est passé Exposition gratuite scènes de vie du 18e New Age Boutique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition gratuite scènes de vie du 18e New Age Boutique Paris, 11 octobre 2023, Paris. Du mercredi 11 octobre 2023 au jeudi 30 novembre 2023

gratuit

Vernissage mercredi 11 octobre, à partir de 17h00, bienvenue ! Bienvenue au vernissage de Camille de Montmorillon, graphiste et illustratrice passionnée par son quartier, situé dans le vibrant 18ème arrondissement de Paris, à la Porte de Clignancourt. Camille trouve son inspiration dans ce qui l’entoure, cherchant à capturer l’essence de son quartier à travers ses illustrations. Elle trouve dans l’aquarelle un médium qui lui permet d’exprimer cette connexion tout en jouant avec la fluidité, la précision et les mélanges de couleurs. Ses œuvres reflètent non seulement son talent artistique, mais aussi sa perspective unique sur la vie quotidienne. Nous sommes ravis de vous inviter à l’exposition de 16 de ses œuvres soigneusement sélectionnées, qui seront mises en lumière lors du vernissage qui aura lieu à la boutique New Age le 11 octobre à partir de 17h. Cette exposition offre une occasion unique de plonger dans l’univers artistique de Camille, de découvrir son talent et peut-être même de repartir avec une œuvre originale. Des cartes postales tirées des originaux seront en vente et bénéficieront d’une promotion spéciale : pour l’achat de 4 cartes postales, la 5ème est offerte. De plus, les grands formats (A4) seront disponibles avec une réduction de 10%, offrant ainsi une belle opportunité de décorer votre espace. Nous espérons vous voir nombreux pour célébrer le talent de Camille de Montmorillon lors de cette soirée spéciale. Venez découvrir la magie de l’aquarelle et plongez dans l’univers artistique d’une illustratrice passionnée. New Age Boutique 38 rue du Poteau 75018 Paris Contact : https://www.instagram.com/reel/Cxxf6njNjl8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

New Age Boutique 38 rue du Poteau 75018 Paris Contact : https://www.instagram.com/reel/Cxxf6njNjl8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

