Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just vous propose de visiter gratuitement son exposition permanente. Parcourez l'exposition à la découverte de l'histoire des mégalithes et de la vie au Néolithique. Une exposition à destination des petits comme des grands.

mml@tourisme-pays-redon.com +33 2 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/

