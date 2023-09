Exposition « Graphzines en liberté » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Venez découvrir ces objets singuliers à l’occasion de l’exposition de graphzines appartenant à la bibliothèque Forney !

Il peut avoir un style brutal, voire trash, des couleurs

criardes, être en noir et blanc. Il peut être poétique, morbide, traiter de

sexe, de violence, de monstres, être pure provocation, être d’une sobriété

redoutable ou exploser par ses formes multiples. Il peut être photocopié,

imprimé en offset, sérigraphié, linographié, tétragraphié, en riso, façonné à

la main, en atelier, dans la cuisine, à même le sol ou sur le coin d’une table,

seul ou à plusieurs, tiré à 10, 30, 50, 100, 300 exemplaires, rarement plus,

sans texte, avec texte, mêlant dessins, collages, photographies, trituré dans

tous les sens, souvent pour choquer, interpeler mais pas que. A cheval entre le livre d’artiste, la bande

dessinée et l’imagerie contestataire. Il n’obéit à aucune règle sauf à celle

qu’il s’impose.

Il est proche du livre mais ce n’est pas un livre, c’est un

graphzine !!!

Entrée libre et gratuite.

Participez à nos ateliers autour de l’expo !

>> Atelier présentation des graphzines par l’équipe de la bibliothèque Forney, le samedi 9 décembre à 11h, sur inscription

>> Atelier découverte de la gravure « Bestiaire Urbain », le samedi 16 décembre à 15h, sur inscription.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

Bibliothèque Forney