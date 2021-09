Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Exposition Graphisme & réalité augmentée à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Une exposition graphique, ludique et participative proposée par l’artiste Séverin Leblanc du 15 octobre au 13 novembre 2021 à la médiathèque. Cette exposition évolutive est accompagnée d’interventions sous forme d’ateliers « réalité augmentée » avec Artivive. Les travaux des participants aux ateliers seront présentés dans le cadre de l’exposition. ### Les ateliers Ateliers animés par l’artiste, au choix parmi ces dates : * samedi 16 octobre * samedi 23 octobre de 14h à 17h. Les travaux des participants aux ateliers seront présentés dans le cadre de l’exposition. Atelier gratuit – à partir de 12 ans Réservation nécessaire au 03 20 61 73 00

Entrée libre

