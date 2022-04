Exposition graphique d’Océane David Centre social et culturel Le Puzzle Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

du lundi 16 mai au vendredi 3 juin à Centre social et culturel Le Puzzle

Cette jeune femme travaille le dessin au crayon, ses inspirations sont l’Antiquité en général et la Grèce en particulier. Si possible, le vernissage aura lieu le vendredi 20 mai à 18h30. _Entrée libre_ Découvrez le travail artistique d’Océane David du 16 mai au 3 juin au Centre social et culturel Le Puzzle. Centre social et culturel Le Puzzle Rue Jean Giono 33700 Mérignac Mérignac Le Grand Louis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-05-30T09:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T17:00:00;2022-06-01T09:00:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T09:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T17:00:00

