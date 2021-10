Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret, Lot Exposition Graphes d’Encre et de Lumière Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret Catégories d’évènement: Lissac-et-Mouret

Lot

Exposition Graphes d’Encre et de Lumière Lissac-et-Mouret, 24 octobre 2021, Lissac-et-Mouret. Exposition Graphes d’Encre et de Lumière 2021-10-24 14:00:00 – 2021-10-24 19:00:00

Lissac-et-Mouret Lot Lissac-et-Mouret Vernissage dimanche 24 octobre à 11h30

Outre l’exposition de photographies permanente, c’est un programme très éclectique qui est proposé avec trois animations : -Mardi 26 octobre 20h30 : pourquoi photographier ? conférence animée par le photographe et spéléologue Jean-François Fabriol. -Jeudi 28 octobre à 20h30 speed painting, création artistique réalisée sous vos yeux par l’artiste peintre Lydia Nunès. -Samedi 30 octobre à 20h30

Envolée poétique d’encre et de lumière, lecture de mots-émotions posés sur des images-poésie avec Muse des mots, Jérôme Boulet, Jean-Louis Moouysset, Marc Brun, Loz Aubrac, Michèle Bonnefous et Isabelle Mouysset. Ouverts tous les jours de 14h à 19h

pass sanitaire requis ou test PCR 72h Le collectif Graphes d’Encre et de Lumière vous invite pour sa quatrième exposition. Vingt photographes, un artiste bronzier, près de 250 œuvres exposées accueilleront tous les après-midi. Entrée gratuite et soumise aux protocoles sanitaires en vigueur, gel hydro alcoolique à disposition et port du masque exigé à l’intérieur de la salle. +33 6 73 53 67 87 Vernissage dimanche 24 octobre à 11h30

Catégories d'évènement: Lissac-et-Mouret, Lot