Exposition "Granit et charbon de bois" à Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne, 17 septembre 2021

Exposition “Granit et charbon de bois” à Saint-Sever-Calvados 2021-09-17 09:00:00 – 2021-09-17 12:00:00 Celliers de l’Abbaye Abbatiale

Noues de Sienne Calvados Noues de Sienne

Granitiers et charbonniers ont porté l’économie locale en faisant vivre des milliers d’ouvriers et de familles dans notre région : l’Avpps (Association pour la Valorisation du Patrimoine en Pays Séverin) leur consacre son exposition estivale dans les celliers de l’Abbaye. Des photos et des cartes postales ont été rassemblées pour retracer cette épopée humaine qui s’écrivait à la barre à mine, à flanc de collines ou dans la fumée des charbonnières, en lisière de forêt. Avec également la présentation de sculptures insolites que celles de Bernard Ampilhat, le retraité du Gast, ancien tailleur de pierre et sculpteur intuitif. Infos pratique avant la visite : visite libre avec clefs à retirer à la mairie de Saint-Sever-Calvados, contre remise d’un document d’identité, aux horaires d’ouvertures, le lundi de 14h00 à 16h00, les mardi et jeudi de 09h00 à 12 h00 & de 14h00 à 16h00, les mercredi et vendredi de 09h00 à 12 h00, fermée le samedi et le dimanche.

+33 2 31 09 06 08 https://www.nouesdesienne.fr/

