Exposition “Grands félins” Serres-et-Montguyard, 2 avril 2022, Serres-et-Montguyard.

Exposition “Grands félins” Le bourg Le Petit Bistrot Serres-et-Montguyard

2022-04-02 – 2022-05-29 Le bourg Le Petit Bistrot

Serres-et-Montguyard Dordogne Serres-et-Montguyard

EUR Nous sommes ravis de vous annoncer que notre première exposition cette année est celle de l’artiste en herbe Giorgio Favennec.

Giorgio a 9 ans et se passionne pour les grands félins qu’il dessine et peint. Il a adopté la tigresse sibérienne “Amasia” et il lui envoie de l’argent pour elle et son confort. Elle vit au Big Cat Sanctuary (refuge pour grands félins) à Smarden, en Angleterre.

Les œuvres de Giorgio sont en vente pour l’aider à continuer à soutenir sa bien-aimée Amasia.

Nous vous donnons rendez-vous au Petit Bistrot pour rencontrer ce jeune homme talentueux le samedi 9 avril de 10h à 12h et nous espérons que vous soutiendrez cette belle cause.

+33 7 69 69 68 96

The big cat sanctuary AMASIA

