Metz Moselle Metz À la suite de voyages en Afrique du Sud en 2019, et en Thaïlande en 2020, auprès de partenaires du CCFD-Terre Solidaire, une « immergée » a construit avec ses élèves une exposition consacrée à l’agroécologie et à la conservation des semences. Une exposition qui mêle écologie et spiritualité, une invitation au retour à la terre. +33 3 87 37 04 12 ARTISANS DU MONDE

