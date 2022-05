Exposition : Graîne d’Enfance à la Maison Familiale d’Henri Matisse, 2 mai 2022, .

Exposition : Graîne d’Enfance à la Maison Familiale d’Henri Matisse

2022-05-02 10:00:00 – 2022-08-27 18:00:00

L’exposition « Graines d’enfance » est en accès libre pendant les heures d’ouverture du musée, du 2 Mai au 27 Août.

L’exposition Exposition Temporaire Graines D’enfance a lieu dans le cadre de la Nuit des musées à Bohain en Vermandois 2022.

Spectacle à partir de 4 ans.

« Graines d’enfance » retrace mon parcours artistique qui a pris ses racines dans le bassin minier du Nord de la France, entre le valenciennois et le denaisis. Durant ma jeunesse, entourée d’une famille solidaire, nous gravitions autour du café de mes parents, me laissant alors un panel de souvenirs heureux. Chacune des personnes rencontrées a semé en moi une part d’elle-même, qui en ce monde, ressemble à des pépites de bonheur. Parents et grands-parents, oncles et tantes, chacun a fait germer en moi des intentions, car ils m’ont transmis des gestes et des savoirs-faire que je reproduis encore. En partageant leurs passions je continue à les faire vivre car pousse en moi ces racines fondatrices.

Il y avait des femmes, il y avait des hommes, tous courageux et actifs, qui ne comptaient ni leur temps ni leurs connaissances. Il y avait les travaux d’intérieur, de décoration ou de création, et ceux qui oeuvraient dehors, retournant à loisirs la terre pour la rendre nourricière ou fleurie. Très tôt j’ai fait des activités manuelles, des ouvrages d’aiguille, transformant les matières et développant mes petits projets créatifs. Pas d’ennui, toujours j’occupais mains et esprit ! Je découvrais les couleurs et les formes qui m’entouraient, dans les catalogues de papier peint, avec des tissus ou dehors, à travers la nature. Que de balades ou de jeux dans ces jardins, à contempler et humer les fleurs, à être émue par le vol des papillons et autres bestioles aussi intrigantes que jolies.

Mon champ culturel est double, mon berceau a été posé dans ce village minier d’où on a extrait avec labeur le charbon des veines de la terre et pourtant mon enfance a été colorée, joyeuse, si facile à vivre. Les gueules noires n’étaient plus actives, le chevalement déjà démonté, seul le terril et les corons attestent de cet état de fait passé. Plus tard, lors de mes études en art, je rendais hommage à la mine et aux mineurs. C’est à la même époque que je découvre, « pour de vrai », l’univers coloré de Henri Matisse. Étudiante à l’école supérieure d’art de Cambrai, je me rends au Cateau-Cambrésis et je suis absorbée par ses oeuvres : quelles couleurs, quelle audace, quel émerveillement !

Vous l’aurez compris, mes « Graines d’enfance » ont fondé les bases de ma personnalité et de mon art, je me sens privilégiée d’être exposée dans la maison familiale Matisse. C’est là où le petit Henri devenu un si grand artiste a grandi, j’aime à penser que lui aussi a baigné entre deux mondes : avec Émile son papa parmi le commerce de graines, et celui de l’univers textile avec les réalisations d’Anna, sa maman. Autant vous avouer combien je suis émue et honorée de passer par ce lieu fondateur à Bohain-en-Vermandois.

Est-ce que tout part de l’enfance ? C’est en tout cas le cheminement que j’ai suivi ! Aujourd’hui je tiens à rendre hommage à toutes ces personnes qui depuis mon enfance ont cultivé et accompagné mes créations parsemées de leurs « parcelles d’être » car, sans elles, je ne serai pas celle qui se dévoile à travers les créations ici exposées. Elles sont «polymorphes » et s’appuient bien souvent sur mes photographies. J’emploie également à foison peinture, dessin, gravure, j’adapte les outils, les gestes à mes envies. Céramiste, mes pièces en argile ou en porcelaine se déploient en volume ou sont brodées sur des toiles, je joue avec les techniques et avec les matériaux à ma guise, je combine et associe, l’art me permet de tout réaliser, je prends cette liberté de m’inspirer et d’inventer des mondes où je navigue entre réel et imaginaire, l’un et l’autre se côtoient.

