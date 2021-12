Paris 3537 Paris Exposition Graham Hudson : The Phantom Empire à Paris 3537 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition Graham Hudson : The Phantom Empire à Paris 3537, 9 décembre 2021, Paris. Exposition Graham Hudson : The Phantom Empire à Paris

du jeudi 9 décembre au samedi 22 janvier 2022 à 3537

Le 3537 a le plaisir d’accueillir une nouvelle installation et commission de Graham Hudson : The Phantom Empire. L’artiste londonien présentera une exposition de sculptures mettant en scène une série d’objets, d’arrangements, de sons et de rencontres qui reprennent les idées de Joseph Campbell, The journey, Eugen Sandow, le fitness et muséologie artisanale. Graham Hudson a travaillé avec Comme des Garçons et Dover Street Market sur plusieurs installations. 3537 a l’honneur de présenter ses oeuvres commissionnées dans les semaines à venir. Exposition : Du 9 au 23 décembre et du 3 au 16 janvier 2022 Entrée libre – Premier étage Site web : [http://3537.org](http://3537.org) Entrée libre 3537 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 Paris Quartier Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T11:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T11:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-14T11:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T11:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T11:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T11:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T11:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T11:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T11:00:00 2021-12-26T19:00:00;2022-01-03T11:00:00 2022-01-03T19:00:00;2022-01-04T11:00:00 2022-01-04T19:00:00;2022-01-05T11:00:00 2022-01-05T19:00:00;2022-01-06T11:00:00 2022-01-06T19:00:00;2022-01-07T11:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-08T11:00:00 2022-01-08T19:00:00;2022-01-09T11:00:00 2022-01-09T19:00:00;2022-01-17T11:00:00 2022-01-17T19:00:00;2022-01-18T11:00:00 2022-01-18T19:00:00;2022-01-19T11:00:00 2022-01-19T19:00:00;2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu 3537 Adresse 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 Ville Paris lieuville 3537 Paris