Pornic Loire-Atlantique Créée par Damien Gouvier, habitant du Pays de Retz, et passionné de dinosaures, Gouvier Expo, offre un voyage culturel et captivant à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces

animaux fascinants sur notre planète jusqu’à l’apparition des premiers hommes. à travers des répliques de dinosaures, fossiles, crânes, hommes préhistoriques…

Photos de l’exposition : ESTELLE LACOSTE. GOUVIER EXPO, c’est un véritable petit musée dédié aux dinosaures, aux fossiles et à la préhistoire. Créée par Damien Gouvier, habitant du Pays de Retz, et passionné de dinosaures, Gouvier Expo, offre un voyage culturel et captivant à la découverte de l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces

