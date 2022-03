Exposition “Goût de déjà vu et sensation fraise banane” par Aurèle Lafon Séméac Séméac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Séméac Hautes-Pyrénées « Dans ma façon de travailler je tisse une toile pleine de liens invisibles entre chaque pièce invitant le visiteur à les voir autant individuellement que dans un ensemble et d’évoluer dans un univers qui communique et se complète d’une oeuvre à l’autre.

Mon inspiration vient d’objets ou de matériaux familiers, j’éprouve une fascination pour eux, mes choix sont basés sur leur qualité esthétique, ce qu’ils évoquent, leur histoire, leur valeur, ainsi que leur utilité pratique.

En fonction de ces caractéristiques, je crée des formes, je recouvre, je substitue, j’assemble, et je leur donne une nouvelle apparence, une nouvelle signification, et provoque ainsi un sentiment de déséquilibre en décalage avec la réalité. Et cela grâce notamment à des jeux d’apparence et de faux semblant.

Chacune de mes oeuvres est comme une trappe vers une réalité un peu différente. » > Exposition à découvrir du mardi au samedi de 14h à 18h SEMEAC Rue Georges Clémenceau Séméac

