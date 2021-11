Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin, Bouxwiller Exposition « Gourmandises de Noël » Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Exposition « Gourmandises de Noël » Bouxwiller, 27 novembre 2021, Bouxwiller. Exposition « Gourmandises de Noël » Bouxwiller

2021-11-27 – 2021-12-09

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller Dans le beau cadre du Musée du Pays de Hanau, découvrez les moules à gâteaux et ustensiles traditionnels. Une exposition qui fera saliver les petits et les grands ! Musée du Pays de Hanau • 3 place du Château • www.museedupaysdehanau.eu

Exposition ouverte du 27 novembre au 30 décembre 2021 • du mercredi au dimanche de 14h à 18h • Musée fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que du 1er janvier au 1er février inclus • entrée libre • renseignements : 03 88 00 38 39 / contact@museedupaysdehanau.eu Dans le beau cadre du Musée du Pays de Hanau, découvrez les moules à gâteaux et ustensiles traditionnels. Une exposition qui fera saliver les petits et les grands ! +33 3 88 00 38 39 Dans le beau cadre du Musée du Pays de Hanau, découvrez les moules à gâteaux et ustensiles traditionnels. Une exposition qui fera saliver les petits et les grands ! Musée du Pays de Hanau • 3 place du Château • www.museedupaysdehanau.eu

Exposition ouverte du 27 novembre au 30 décembre 2021 • du mercredi au dimanche de 14h à 18h • Musée fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que du 1er janvier au 1er février inclus • entrée libre • renseignements : 03 88 00 38 39 / contact@museedupaysdehanau.eu Bouxwiller

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller