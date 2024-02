EXPOSITION GORO CHEZ GORO Lunel, samedi 23 mars 2024.

Exposition « Goro chez Goro » Du Samedi 23 Mars au Samedi 25 Mai Espace Feuillade- Lunel

Goro est une artiste-peintre, céramiste et sculptrice, originaire de Lunel. Inspirée par cette terre de contrastes, inondée de soleil, Goro sublime ses œuvres de couleurs vives et lumineuses, qui idéalisent ses toiles de taureaux et de chevaux. La céramique est devenue la matière première de ses créations. Goro admire la noblesse du vase d’Anduze et reconsidère cette tradition séculaire. Redonnant vie aux majestueux totems montés à la corde, Goro revêt ses luxueuses poteries de décors contemporains, évoluant vers des pièces sculpturales abstraites et colorées. Plus récemment, elle a créée la famille des Toto , ces rêveries en céramique, qui respirent la joie et l’envie de bonheur. Les «Totos», ces personnages imaginaires, sont une invitation festive et humoristique à entrer dans votre vie, comme une part d’enfance.

Vernissage de l’exposition le Vendredi 22 Mars à 19 h.

Entrée libre Tout public Ouvert du Mardi au Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Infos : 04 67 87 84 19 .

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-05-25



