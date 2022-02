Exposition “Good Memories” Catherine Arbassette Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

Exposition “Good Memories” Catherine Arbassette Centre culturel Le Plateau, 1 mars 2022, Eysines. Exposition “Good Memories” Catherine Arbassette

du mardi 1 mars au samedi 26 mars à Centre culturel Le Plateau

**Du 1er au 26 mars** 2022, Catherine Arbassette présente à la médiathèque d’Eysines son exposition de broderies _Good Memories_. Avec ce moyen d’expression remis au goût du jour, l’artiste se fait chroniqueuse de notre société : à travers ses œuvres, elle porte un regard plein d’humour et de dérisions sur les situations quotidiennes et les dérives liées à la pandémie de Covid-19. **Exposition** **_Good Memories_** **Du 4 au 26 mars 2022** **Médiathèque Jean Degoul – Eysines** Un regard plein d’humour et de dérision sur notre société et notre quotidien depuis la pandémie de Covid-19. Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:30:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:30:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:30:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T16:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T16:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T16:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Centre culturel Le Plateau Adresse rue de l'église 33320 Eysines Ville Eysines lieuville Centre culturel Le Plateau Eysines Departement Gironde

Centre culturel Le Plateau Eysines Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysines/

Exposition “Good Memories” Catherine Arbassette Centre culturel Le Plateau 2022-03-01 was last modified: by Exposition “Good Memories” Catherine Arbassette Centre culturel Le Plateau Centre culturel Le Plateau 1 mars 2022 Centre culturel Le Plateau Eysines Eysines

Eysines Gironde