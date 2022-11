Exposition Gonzalo Etxebarria Ustaritz Ustaritz Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Ustaritz

Exposition Gonzalo Etxebarria Ustaritz, 1 décembre 2022, Ustaritz. Exposition Gonzalo Etxebarria

Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza Route de Xopolo Ustaritz Pyrnes-Atlantiques Route de Xopolo Joaniskobaita Puruguko kurutzeko Plaza

2022-12-01 – 2023-01-26

Pyrnes-Atlantiques Ustaritz EUR 0 0 Le chaos, l’incertitude, la fragilité et l’espérance… des sentiments qui nous accompagnent dans ce temps qui est le notre et qui ont guidé ces nouvelles œuvres, présentées pour la première fois au public.

Mardis 16:00 – 19:00

Mercredis 11:00 – 16:00

Jeudis 14:00 – 18:00 ou sur rendez-vous. Entrée libre.

