EXPOSITION Goal ! Liévin, 29 avril 2022, Liévin.

2022-04-29 – 2022-06-04

Liévin L’exposition proposera un regard des artistes actuels sur l’univers du football, un sport qui bénéficie, aujourd’hui, de l’attention de tous les milieux. Cette sélection d’artistes formera une équipe (sculptures, installations, peintures, photographies, dessins, vidéos, etc.). Les artistes seront invités à dribbler, marquer ou tacler via une œuvre représentant : la dimension rituelle des supporters, la passion, l’aspect ludique et convivial de ce sport, sa part émotive liée aux souvenirs et à l’enfance, les traditions populaires, les liens entre politique et football, la violence de certains « supporters » au streaker , la célébration médiatique de la corruption financière, les enjeux financiers des grandes marques et les conditions de production du merchandising, les clichés de genres, etc… chaque artiste pourra marquer son goal !

L’occasion de réunir toute la sphère de tous les milieux sociaux culturels professionnels passionnés par ce sport universel à travers de multiples « penalties » qui prendront la forme de spectacles, animations, conférences, jeux…

Jean Lain, Wanderlust social Club, Philémon Vanorlé, Gauthier Leroy, Thierry Verbeke, Rodolphe Huguet

Le centre Arc en Ciel souhaite se mettre sur le banc de touche pour observer les nombreuses facettes de ce sport populaire qu’est le Football en lien avec de multiples enjeux du monde contemporain.

info@lievin.fr +33 3 21 44 85 10 https://arcenciel.lievin.fr/

