Exposition « Glad » de Thomas Godin Guimiliau Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Guimiliau

Exposition « Glad » de Thomas Godin Guimiliau, 2 mai 2022, Guimiliau. Exposition « Glad » de Thomas Godin Guimiliau

2022-05-02 – 2022-10-14

Guimiliau Finistère Guimiliau Glad veut dire « patrimoine » en breton. Par des gravures de paysages abstraits, des sculptures et des vitraux, Thomas Godin évoque le breton voyageur, le commerce du lin et l’histoire mondiale des Enclos Paroissiaux. +33 2 98 68 41 98 Glad veut dire « patrimoine » en breton. Par des gravures de paysages abstraits, des sculptures et des vitraux, Thomas Godin évoque le breton voyageur, le commerce du lin et l’histoire mondiale des Enclos Paroissiaux. Guimiliau

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimiliau Autres Lieu Guimiliau Adresse Ville Guimiliau lieuville Guimiliau Departement Finistère

Guimiliau Guimiliau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guimiliau/

Exposition « Glad » de Thomas Godin Guimiliau 2022-05-02 was last modified: by Exposition « Glad » de Thomas Godin Guimiliau Guimiliau 2 mai 2022 finistère Guimiliau

Guimiliau Finistère