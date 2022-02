EXPOSITION ‘GIOVAN BETTO 1642-1722’ Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

EXPOSITION ‘GIOVAN BETTO 1642-1722’ Saint-Dié-des-Vosges, 19 mars 2022, Saint-Dié-des-Vosges. EXPOSITION ‘GIOVAN BETTO 1642-1722’ MUSEE PIERRE NOEL 13 Rue ST Charles Saint-Dié-des-Vosges

2022-03-19 – 2022-06-19 MUSEE PIERRE NOEL 13 Rue ST Charles

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Exposition sur l’architecte Giovan Betto, à l’origine de la façade de la cathédrale de Saint-Dié et auteur de nombreuses réalisations en Lorraine. +33 3 29 51 60 35 MPN

MUSEE PIERRE NOEL 13 Rue ST Charles Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse MUSEE PIERRE NOEL 13 Rue ST Charles Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville MUSEE PIERRE NOEL 13 Rue ST Charles Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

EXPOSITION ‘GIOVAN BETTO 1642-1722’ Saint-Dié-des-Vosges 2022-03-19 was last modified: by EXPOSITION ‘GIOVAN BETTO 1642-1722’ Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 19 mars 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges