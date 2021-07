Exposition Gilles Sacksick à Port-en-Bessin Port-en-Bessin-Huppain, 1 août 2021-1 août 2021, Port-en-Bessin-Huppain.

Exposition Gilles Sacksick à Port-en-Bessin 2021-08-01 15:00:00 – 2021-08-19 19:30:00 Lieu-dit Escures 14520 Commes Château La Chenevière (Salle de conférence)

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Port-en-Bessin-Huppain

Le peintre Gilles Sacksick – Grand Prix de Portrait de l’Institut de France (1979) et pensionnaire de la Casa Vélasquez à Madrid, de 1979 à 1981 – exposera des œuvres récentes durant le mois d’août au Château La Chenevière.

Entre sa première exposition personnelle, en 1968, et aujourd’hui, Sacksick est devenu un artiste internationalement reconnu.

Dans sa grange lotoise, transformée en atelier et lieu de vie, l’artiste continue de peindre inlassablement, exposant de Londres à New York en passant par Paris et Tokyo.

En août 2021, après Villeréal et Paris, Gilles Sacksick exposera pour la première fois en Normandie, région qu’il affectionne particulièrement pour avoir séjourné à Asnelles, lieu de villégiature depuis sa tendre enfance.

Le peintre Gilles Sacksick – Grand Prix de Portrait de l’Institut de France (1979) et pensionnaire de la Casa Vélasquez à Madrid, de 1979 à 1981 – exposera des œuvres récentes durant le mois d’août au Château La Chenevière.

Entre sa première…

sodebourgoing@gmail.com +33 6 62 23 83 80 http://gillessacksick.com/biographie.html

Le peintre Gilles Sacksick – Grand Prix de Portrait de l’Institut de France (1979) et pensionnaire de la Casa Vélasquez à Madrid, de 1979 à 1981 – exposera des œuvres récentes durant le mois d’août au Château La Chenevière.

Entre sa première exposition personnelle, en 1968, et aujourd’hui, Sacksick est devenu un artiste internationalement reconnu.

Dans sa grange lotoise, transformée en atelier et lieu de vie, l’artiste continue de peindre inlassablement, exposant de Londres à New York en passant par Paris et Tokyo.

En août 2021, après Villeréal et Paris, Gilles Sacksick exposera pour la première fois en Normandie, région qu’il affectionne particulièrement pour avoir séjourné à Asnelles, lieu de villégiature depuis sa tendre enfance.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT Bayeux Intercom