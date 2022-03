Exposition Gilbert Shelton Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 24 mars 2022, Bordeaux.

Exposition Gilbert Shelton

du jeudi 24 mars au dimanche 17 avril à Galerie BAG (Bakery Art Gallery)

**GILBERT SHELTON** ——————- **Comix, psychédélisme et underground, freaks et phacochères : Un itinéraire graphique dans la contre-culture étasunienne** ————————————————————————————————————————— **24.03___17.04.2022** ————————- ### Vernissage le jeudi 24 mars // 17h30-22h ### Journée en présence de Gilbert Shelton le jeudi 7 avril Un double événement organisé par l’**École supérieure des beaux-arts de Bordeaux** et l’**Université Bordeaux Montaigne** chez **BAG_Bakery Art Gallery**. En partenariat avec l’Escale du Livre, les Presses Universitaires de Bordeaux et l’Agence littérature cinéma audiovisuel, et l’Agence culturelle de la Nouvelle-Aquitaine. **EXPOSITION //** —————– **Du 24.03 au 17.04.22** _BAG_Bakery Art Gallery, 44 rue Saint-François, Bordeaux_ Une exposition de comix et revues underground originaux, américains et européens, des années 1960 & 1970. L’exposition est consacrée à la première diffusion de Gilbert Shelton dans des revues, de 1968 au milieu des années 1980, aux États-Unis et en Europe. Elle vise aussi à donner à saisir cette première diffusion dans une recontextualisation axée sur l’histoire contemporaine américaine, qui marque le travail de Shelton, et celle du développement de la free press, tant aux États- Unis qu’en Europe. _Collections de Jean-Paul Gabilliet et Pierre Ponant, avec des prêts exceptionnels de Gilbert Shelton._ _Conception graphique & scénographie de l’exposition réalisées dans le cadre du programme « Intercycles » de l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux, par des étudiants des cycles 1 et 2 Design. Avec un pilotage assuré par les enseignants en Design Franck Houndégla, Didier Lechenne, Pierre Ponant, Camille de Singly et Jean-Charles Zébo._ **JOURNÉE D’ÉTUDE //** ———————- **Le 08.04.22 de 9h à 18h** _Amphi 1, IUT Bordeaux Montaigne_ _Place Renaudel, 1 rue Jacques Ellul, Bordeaux_ Avec : Gilbert Shelton, et Jean-Charles Andrieu de Levis, Jean-Paul Gabilliet, Olivier Josso Hamel, John Lalor, Jean-Pierre Mercier, Pic, Pierre Ponant, Camille de Singly. _Dans le cadre de l’Escale du livre. Actes publiés aux Presses Universitaires de Bordeaux / École supérieure des beaux-arts de Bordeaux (sortie prévue en décembre 2022)._

Entrée libre

Une exposition de comix et revues underground originaux, américains et européens, des années 1960 & 1970 – Organisée par l’École des beaux-arts de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne chez BAG.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux



