Gil mas, peintre abstrait, expose ses toiles à Cancale Salle Yvain (Halle à marée sur le port) du 25 avril au 1er mai 2024

Anticonformiste, refusant les codes et les lignes droites, Gil MAS est un peintre abstrait, expérimentant toutes les possibilités offertes par la peinture pour ouvrir les portes de l’invisible. Chaque toile est un voyage, un départ dans de nouvelles contrées où chacun, en fonction de son vécu et de ses émotions, pourra se laisser porter dans des mondes oniriques empreints d’ondes positives.

Gil MAS aborde chacune de ses toiles comme une partition, une nouvelle, il écrit en couleurs et compose en mouvement pour donner libre cours à l’imaginaire collectif. Il n’y a pas une interprétation, mais des interprétations et traductions différentes selon chaque sensibilité.

Gil MAS appelle ses tableaux ses cool heurts des moments d’évasion où l’on peut laisser son esprit voyager et rêver en couleurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-05-01 19:00:00

Salle Yvain 1er étage Halle à marée Quai Gambetta

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne mas.gilles@hotmail.fr

