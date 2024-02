Exposition « GigOwatt ?! Quelles énergies pour demain ? » Musée Exploradôme Vitry-sur-Seine, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au samedi 29 juin 2024 :

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Plein tarif : 8 €

Visite famille (4 personnes / 2 adultes, 2 enfants ou 1 adulte, 3 enfants) : 24 €

Tarif réduit* : 6 €

Visite couplée avec un atelier : supplément de 5 €

Gratuit pour les moins de 4 ans et accompagnateur·trice·s de visiteur·euse·s handicapé·e·s.

Pass culture accepté pour les particuliers

Venez relever les défis de la transition énergétique ! A l’Exploradôme, on joue pour apprendre, on explore pour comprendre : cette nouvelle exposition temporaire vous invite à vous amuser avec l’énergie et votre quotidien pour imaginer demain.

Votre parcours vous conduit vers quatre pôles différents pour mieux appréhender les sujets complexes de la transition énergétique, notre consommation d’énergie et les solutions pour agir à toutes les échelles

Musée Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine

http://www.exploradome.fr/gigOwatt-quelles-energies-demain

