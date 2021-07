Exposition Giblo-talents Gibles, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Gibles.

Exposition Giblo-talents 2021-07-17 – 2021-07-18 Foyer Rural 135 route de Montmelard

Gibles Saône-et-Loire Gibles

EUR L’exposition « Giblo-talents » : 7 artistes Giblotin(es)s, tous amateurs, montrent leurs oeuvres.

· Claudine Dubois : elle était styliste de mode. Elle a suivi un atelier de peinture et utilise dans ses tableaux des techniques et formes diverses.

· Christine Filipek : notre institutrice, récemment retraitée, a pris des cours de dessin et emploie pour sa peinture des matériaux divers. Pour elle, ces moments de création sont une véritable respiration.

· Martine Gros : Elle a commencé à peindre pendant le confinement. Véritable autodidacte, elle se fait plaisir au travers de son art.

· Mathilda Noguera : c’est la plus jeune exposante. Elle a fait des études de graphiste et utilise des techniques digitales pour ses dessins.

· Hélène et Gilles Sierra-Peyretti : Lui se forme dans un atelier et présente des pièces en faïence et des modelages animaliers. Elle est une adepte du pastel et propose des tableaux ayant rapport avec le Charolais-Brionnais.

· Eliane Desperrier : suite à un stage, elle se passionne pour le façonnage et le modelage de la terre. Ses objets exposés sont du grès, porcelaine etc…

71gibles@gmail.com +33 3 85 84 51 47 https://gibles71.weebly.com/actualites-et-messages-de-la-mairie

dernière mise à jour : 2021-07-07 par