Exposition – Gestion forestière : du respect de la biodiversité à l’habitat Sorbiers Sorbiers Catégories d’évènement: 42290

Sorbiers

Exposition – Gestion forestière : du respect de la biodiversité à l’habitat Sorbiers, 14 mai 2022, Sorbiers. Exposition – Gestion forestière : du respect de la biodiversité à l’habitat Parc Fraisse 32 avenue du Valjoly Sorbiers

2022-05-14 – 2022-06-18 Parc Fraisse 32 avenue du Valjoly

Sorbiers 42290 Sorbiers La mairie de Sorbiers, Fibois42, Les compagnons de la Talaudière, la designer Juliette Defossez et des scieries locales imaginent et inaugurent une structure ayant pour objectif de valoriser l’usage du bois en construction et son potentiel pour l’habitat. contact@mairie-sorbiers.fr +33 4 77 01 11 30 http://www.mairie-sorbiers.fr/ Parc Fraisse 32 avenue du Valjoly Sorbiers

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 42290, Sorbiers Autres Lieu Sorbiers Adresse Parc Fraisse 32 avenue du Valjoly Ville Sorbiers lieuville Parc Fraisse 32 avenue du Valjoly Sorbiers Departement 42290

Sorbiers Sorbiers 42290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorbiers/

Exposition – Gestion forestière : du respect de la biodiversité à l’habitat Sorbiers 2022-05-14 was last modified: by Exposition – Gestion forestière : du respect de la biodiversité à l’habitat Sorbiers Sorbiers 14 mai 2022 42290 Sorbiers

Sorbiers 42290