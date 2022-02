Exposition Gestes et savoir-faire Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Exposition Gestes et savoir-faire Wingen-sur-Moder, 2 avril 2022, Wingen-sur-Moder. Exposition Gestes et savoir-faire Wingen-sur-Moder

2022-04-02 09:30:00 – 2022-05-22 18:30:00

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder PHOTOGRAPHIES DE LA CRISTALLERIE LALIQUE PAR K. FABY La cristallerie Lalique ne se visite pas. Aussi, le musée Lalique a souhaité faire découvrir les différents métiers à l’oeuvre au sein de la manufacture grâce aux photos de Karine Faby. Ce sont des triptyques qui sont proposés, composés d’une personne, d’un geste, d’un outil. De courts textes accompagnent les photographies pour compléter le contexte et mieux comprendre la diversité des postes au sein de la cristallerie. Parmi tous les métiers de la manufacture, ce sont une petite trentaine de postes qui ont été retenus pour montrer la diversité du travail : le verrier à chaud bien sûr mais, aussi le travail des pots en terre réfractaire, la fabrication des moules, la retouche, le décor, la signature, la cire perdue, la logistique… A chacun un savoir-faire particulier qui permet, quand ils sont tous assemblés, de créer des pièces exceptionnelles à Wingen-sur-Moder pour qu’elles partent ensuite, pour faire rêver, dans le monde entier. 8€/plein tarif (l’entrée comprend également l’entrée pour visiter les collections permanentes du musée Lalique)

Entrée gratuite les 2 et 3 avril à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art La cristallerie Lalique ne se visite pas. Aussi, le musée Lalique a souhaité faire découvrir les différents métiers à l’oeuvre au sein de la manufacture grâce aux photos de Karine Faby. +33 3 88 89 08 14 PHOTOGRAPHIES DE LA CRISTALLERIE LALIQUE PAR K. FABY La cristallerie Lalique ne se visite pas. Aussi, le musée Lalique a souhaité faire découvrir les différents métiers à l’oeuvre au sein de la manufacture grâce aux photos de Karine Faby. Ce sont des triptyques qui sont proposés, composés d’une personne, d’un geste, d’un outil. De courts textes accompagnent les photographies pour compléter le contexte et mieux comprendre la diversité des postes au sein de la cristallerie. Parmi tous les métiers de la manufacture, ce sont une petite trentaine de postes qui ont été retenus pour montrer la diversité du travail : le verrier à chaud bien sûr mais, aussi le travail des pots en terre réfractaire, la fabrication des moules, la retouche, le décor, la signature, la cire perdue, la logistique… A chacun un savoir-faire particulier qui permet, quand ils sont tous assemblés, de créer des pièces exceptionnelles à Wingen-sur-Moder pour qu’elles partent ensuite, pour faire rêver, dans le monde entier. 8€/plein tarif (l’entrée comprend également l’entrée pour visiter les collections permanentes du musée Lalique)

Entrée gratuite les 2 et 3 avril à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art Wingen-sur-Moder

dernière mise à jour : 2022-01-14 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse Ville Wingen-sur-Moder lieuville Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin

Exposition Gestes et savoir-faire Wingen-sur-Moder 2022-04-02 was last modified: by Exposition Gestes et savoir-faire Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 2 avril 2022 Bas-Rhin Wingen-sur-Moder

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin