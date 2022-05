Exposition Gérard Titus-Carmel Éguzon-Chantôme, 22 mai 2022, Éguzon-Chantôme.

Exposition Gérard Titus-Carmel Éguzon-Chantôme

2022-05-22 14:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Éguzon-Chantôme Indre

Gérard Titus-Carmel, né à Paris en 1942, fut d’abord peintre, dessinateur et graveur. Il a fait ses études à l’école Boulle à Paris, de 1958 à 1962. Depuis sa première exposition personnelle en 1964, il a participé à près de 500 expositions collectives et près de 200 expositions personnelles lui ont été consacrées à travers le monde, où son œuvre est représentée dans une centaine de musées et de collections publiques. Il a réalisé des œuvres monumentales pour le Ministère des Finances à Paris, la DRAC Champagne-Ardenne à Châlons-en-Champagne et le Palais des Congrès à Nantes. Il a représenté la France dans de nombreuses manifestations internationales.

Exposition Gérard Titus-Carmel : Saison & Notes de voyage .

museevalcreuse@wanadoo.fr +33 2 54 47 47 75 http://www.musee-vallee-de-la-creuse.fr/

Gérard Titus-Carmel, né à Paris en 1942, fut d’abord peintre, dessinateur et graveur. Il a fait ses études à l’école Boulle à Paris, de 1958 à 1962. Depuis sa première exposition personnelle en 1964, il a participé à près de 500 expositions collectives et près de 200 expositions personnelles lui ont été consacrées à travers le monde, où son œuvre est représentée dans une centaine de musées et de collections publiques. Il a réalisé des œuvres monumentales pour le Ministère des Finances à Paris, la DRAC Champagne-Ardenne à Châlons-en-Champagne et le Palais des Congrès à Nantes. Il a représenté la France dans de nombreuses manifestations internationales.

©museedelavalleedelacreuse

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-05-13 par