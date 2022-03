EXPOSITION GEORGIO DANTE LES TÉNÈBRES ET LA LUMIÈRE Castries Castries Catégories d’évènement: Castries

Le consulat général italien de Marseille, la ville de Castries et Montpellier Méditerranée Métropole présentent l'exposition Les ténèbres et la lumière, au château de Castries. Après le succès rencontré au Palais des Papes d'Avignon, c'est maintenant à Castries qu'on peut découvrir cette exposition inspirée de La Divine Comédie, du poète Dante Alighieri, disparu il y a 700 ans. Giorgio Dante, peintre figuratif italien né en 1982, s'inscrit dans la plus pure tradition de la grande peinture réaliste italienne. Avec ce projet, il explore ce long et laborieux voyage humain depuis l'Enfer jusqu'au Paradis, voyage de l'humanité et finalement, voyage de tout homme. Entrée Libre/ Pass sanitaire obligatoire

+33 4 67 52 04 24 https://www.castries.fr/Accueil/143/5391

