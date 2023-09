Exposition Georges Hugo, l’art d’être petit-fils Maison de Victor Hugo Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 10 novembre 2023 au dimanche 10 mars 2024 :

.Tout public. payant

Georges Hugo (1868-1925), petit-fils du poète, immortalisé enfant par le recueil de poèmes L’Art d’être grand-père, fut le premier peintre, d’une lignée familiale qui se poursuit aujourd’hui. Dilettante de grand talent, il fut une sorte de chroniqueur proustien de son époque. Cette première grande rétrospective lui rend hommage 100 ans après sa mort et invite à découvrir son parcours en s’appuyant sur près de 300 pièces dessins, peintures, manuscrits, carnets, gravures, photographies provenant du fonds du musée, de collections privées et particulièrement d’archives familiales inédites.

Cette exposition s’inscrit dans une double logique de programmation :

présenter une série de monographies de peintres liés d’une façon ou

d’une autre à Victor Hugo, et illustrer la mémoire artistique familiale.

Georges

Hugo est un personnage empreint de paradoxes. Mondain, il fait preuve

d’empathie pour les pauvres. Fils de famille, il effectue son service

militaire comme simple matelot. Esthète raffiné et ardent patriote, bien

que quinquagénaire il s’engage en 1914 et part au front comme agent de

liaison. Amoureux passionné, il est instable dans ses relations. De

santé fragile, Georges Hugo est à la fois timide, flamboyant, flambeur,

sensible, discret, joueur, mélancolique, charmant et séducteur… Les

seuls points d’ancrage dans sa vie ont sans doute été la fidélité à la

mémoire de son grand-père et son amour de l’art.

Petit-fils unique de

Victor Hugo qu’il appelait « Papapa », Georges commence à dessiner et

les échanges de dessins font partie de leur complicité.

Cet artiste

fait partie des peintres sans atelier, posant leur chevalet dans un

salon ou sur le pont d’un navire. On ne sait pas toujours où, ni surtout

quand il a peint. Son langage de prédilection est le dessin. Un carnet à

la main,

il consignait sa vie et son monde d’un trait rapide en

usant de son esprit vif et de son oeil acéré. Il dépeignait les scènes

de cafés où il passait l’essentiel de son temps, les scènes de

spectacles qu’il aimait fréquenter, celles du front

dont il voulait

témoigner, les représentations d’homme et de femme dont il traquait la

cocasserie ou l’élégance, ou portraiturait ses proches. Avec une sorte

de mémoire proustienne, il fait montre d’une technique savoureuse et

mordante. Il y mêle crayon, encre et aquarelle non sans se souvenir,

discrètement, du talent de dessinateur de son grand-père. Georges Hugo a

sans doute donné ses lettres de noblesse au dilettantisme, lui qui

semblait surtout peindre et dessiner pour lui jusqu’à ce que

l’effritement de sa fortune ne le pousse à exposer et à vendre. C’est la

première exposition monographique consacrée à son oeuvre.

La Maison

de Victor Hugo créée par Paul Meurice à l’occasion du centenaire de

Victor Hugo en 1902 n’aurait pu voir le jour sans le soutien de la

famille Hugo et particulièrement celui de Georges Hugo, qui fit des

donations successives afin de constituer le fonds initial du musée

d’environ 600 oeuvres.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/expositions/georges-hugo

© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski Portrait de Dora par Georges Hugo