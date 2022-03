EXPOSITION GÉO CONDÉ – CENT ANS DE RUPTURE STYLISTIQUE EN CÉRAMIQUE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

EXPOSITION GÉO CONDÉ – CENT ANS DE RUPTURE STYLISTIQUE EN CÉRAMIQUE

Salle Vayringe – Commun Sud du Château Place de la 2ème DC Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Géo Condé est un artiste aux talents multiples : céramiste, sculpteur, peintre, musicien, marionnettiste, etc. Dès 1922, il a marqué de son empreinte les faïenceries de Lunéville, Saint-Clément et Badonviller. Ses œuvres s’inscrivent dans la mouvance de l’Art nouveau et de l’Art déco. Les frères Mougin ont édité un

grand nombre de ses modèles. Exposition ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. guenot.jeannine@orange.fr +33 3 83 73 64 78 http://www.amisfaienceluneville.fr/index.php/presentation-de-l-association Amis de la Faïence ancienne Lunéville

