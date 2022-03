Exposition Geneviève Démereau – dessins Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Tarn

Exposition Geneviève Démereau – dessins Musée Raymond Lafage, 14 mai 2022, Lisle-sur-Tarn. Exposition Geneviève Démereau – dessins

Musée Raymond Lafage, le samedi 14 mai à 10:00

Réservez dès maintenant votre matinée du samedi 19 mars pour assister au vernissage d’une artiste méconnue Geneviève Démereau mais au combien talentueuse… sa technique la pierre noire ! Vous connaissez ? Non ? et bien venez au musée Raymond Lafage découvrir l’exposition qui lui est consacrée ! Vous aurez l’occasion de prendre part à une fresque participative : à partir du 8 avril, l’artiste sera sur place tous les après-midis du vendredi au lundi, pour guider le public dans un atelier de dessin. Une fresque sera ainsi élaborée avec Geneviève Démereau, et évoluera jusqu’à son dévernissage, le samedi 28 mai. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Exposition de dessins de l’artiste Geneviève Démereau Musée Raymond Lafage 10 rue Victor Mazies, 81310 Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie, France Lisle-sur-Tarn Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn, Tarn Autres Lieu Musée Raymond Lafage Adresse 10 rue Victor Mazies, 81310 Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie, France Ville Lisle-sur-Tarn lieuville Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn Departement Tarn

Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-sur-tarn/

Exposition Geneviève Démereau – dessins Musée Raymond Lafage 2022-05-14 was last modified: by Exposition Geneviève Démereau – dessins Musée Raymond Lafage Musée Raymond Lafage 14 mai 2022 Lisle-sur-Tarn Musée Raymond-Lafage Lisle-sur-Tarn

Lisle-sur-Tarn Tarn