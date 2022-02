EXPOSITION GÉNÉALOGIQUE À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire, 2 avril 2022, Mauges-sur-Loire.

EXPOSITION GÉNÉALOGIQUE À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Saint-Florent-le-Vieil Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

2022-04-02

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

L’Association l’Animation Florentaise organise son exposition généalogique à la Ferme des Coteaux à Saint-Florent-le-Vieil.

Au programme : conférence, initiation, conseils, …

Une exposition de 25 panneaux et une conférence avec Pascal Grivault de la SLA (Sciences-Lettres-Arts) section généalogie de Cholet le samedi 02 avril à 15h00. Des passionnés de généalogie répondront aux demandes des visiteurs novices et pourront échanger avec les plus férus.

Renseignements au 06.66.38.57.43.

Exposition généalogique à Saint-Florent-le-Vieil

animation.florentaise@orange.fr +33 6 66 38 57 43

