L’Université Ouverte vous propose de découvrir l »exposition » Généalogie mode d’emploi » conçue et prêtée par les archives départementales de l’Ain. La généalogie est un loisir culturel auquel s’adonnent des milliers de personnes. Cette exposition donne des conseils pratiques et ludiques pour partir à la recherche des vos ancêtres. Elle vous propose de mener une véritable enquête qui vous permettra de reconstituer votre arbre généalogique.

Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de l’UOV / Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

» Généalogie, mode d’emploi « , exposition prêtée par les archives départementales de l’Ain. Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

