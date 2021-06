Exposition Généa-logique Église du Vieux Saint-Sauveur, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Caen.

Exposition Généa-logique

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église du Vieux Saint-Sauveur

Le collectif des Passeurs de songes associe les plasticiennes Hélène Lebéhot, Marie-Jeanne Pigny et Hélène Sauveur-Rivière aux musiciens de Midnight Revels. Ensemble, ces artistes cherchent à conjuguer la sensibilisation à l’art contemporain et la découverte du patrimoine culturel normand. Cette exposition Généa-logique a été pensée autour de la notion de filiation. A travers leurs créations les artistes ont exploré la notion de parenté, les liens complexes avec leurs ascendants. Les artistes ont également réfléchi à ce qui les a nourris, aux influences qui les ont façonnés, à leurs filiations artistiques. Leurs créations plastiques et sonores se répondent, se complètent pour tenter d’explorer toutes les facettes de leur thématique.

Votre smartphone et vos écouteurs vous permettront d’accéder à des bandes sons via des QR Codes.

Les Passeurs de songes présentent des oeuvres d’art contemporain et des créations sonores, sur le thème de la filiation.

Église du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00