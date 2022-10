EXPOSITION « GÉANTS, AU TEMPS DES DINOSAURES » AU MUSÉE VERT Le Mans, 18 décembre 2022, Le Mans.

EXPOSITION « GÉANTS, AU TEMPS DES DINOSAURES » AU MUSÉE VERT

2022-12-18 10:00:00 – 2024-07-31 18:00:00

Le musée Vert vous invite à un voyage dans le temps à l’époque des grands dinosaures. Il y a 165 millions d’années, le territoire sarthois est recouvert par la mer, peuplée de grands reptiles marins. L’exposition évoque cette faune géante du Mésozoïque, aujourd’hui disparue.

Des fossiles exceptionnels du Jurassique sont présentés dont un élasmosaure découvert en 1864 à Saint-Rémy-du-Val et restauré pour l’exposition. Il est accompagné de restes d’ichtyosaures et de dinosaures provenant du Muséum national d’Histoire naturelle et de collections privées.

Pour le Crétacé, le Cénomanien est mis en valeur. Etabli au Mans au XIXe siècle, cet étage géologique dispose d’une envergure internationale. A cette époque, de nouveaux reptiles marins et des dinosaures apparaissent. Des fossiles découverts localement sont présentés en comparaison de dinosaures d’Afrique et d’Amérique du nord avec notamment des fac-similés de triceratops et de tyrannosaure ou encore une ponte complète de dinosaure provenant d’Aix-en-Provence.

Avec près de 130 fossiles ; des fac-similés et des illustrations sont associés pour offrir un parcours riche au temps des géants du Mésozoïque.

