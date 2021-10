EXPOSITION GÉANTE DE PLAYMOBIL À ESPACE AIR PASSION Marcé, 23 octobre 2021, Marcé.

EXPOSITION GÉANTE DE PLAYMOBIL À ESPACE AIR PASSION 2021-10-23 10:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Marcé Maine-et-Loire Marcé

6 EUR Aux côtés des planeurs et avions historiques exposés, le public pourra ainsi rêver autour de 7 scènes ludiques et variées, présentées par l’association « Des Histoires de gosses : « Le château du roi René », « Retour vers le futur III », « Le monde des sirènes », « Jurassic Park », « La partie de poker géante », « Le zoo », et « Un village égyptien ».

Des espaces de jeux seront cette année encore à la disposition des jeunes visiteurs, sans oublier un point de restauration également proposé dans le hall principal d’exposition.

Exposition organisée dans un cadre insolite, Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. En 2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant ».

Possibilité de réserver son « Pass tribu » directement sur le site Internet (www.musee-aviation-angers.fr)pour éviter la file d’attente : règlement par Paypal.

Espace Air Passion sera ouvert tous les jours de 10h à 18h du 23 octobre au 7 novembre 2021.

Espace Air Passion invite le public angevin aux voyages dans l’univers magique des “Playmobil®”

info@musee-aviation-angers.fr +33 2 41 33 04 10

