EXPOSITION GÉANTE DE PLAYMOBIL À ESPACE AIR PASSION

EXPOSITION GÉANTE DE PLAYMOBIL À ESPACE AIR PASSION, 22 octobre 2022, . EXPOSITION GÉANTE DE PLAYMOBIL À ESPACE AIR PASSION



2022-10-22 – 2022-11-06 7 EUR En partenariat avec l’association « Des histoires de gosses », Espace Air Passion vous propose une plongée extraordinaire dans l’univers des Playmobil® ! Plus de 5 000 figurines vont envahir les allées du musée pendant les vacances de la Toussaint, afin de donner vie à plusieurs dioramas. Grâce à la passion d’Hervé, collectionneur au grand cœur, des hordes de Playmobil® prendront place dans leurs décors, récréant des ambiances variées tirées des univers de la marque. Autour de l’expo PLAYMOBIL® : Un simulateur de vol en 3D pour les petits et un simulateur de vol en planeur pour les plus de 10 ans ; accès au cockpit du Fouga Magister * Affûtez votre crochet et revissez votre jambe de bois pour faire naviguer les bateaux Playmobil® dans une piscine de 3 mètres ! Les collectionneurs animeront quotidiennement une boutique éphémère où chacun pourra trouver son bonheur parmi une multitude de figurines à la pièce et de boîtes de la célèbre marque. Et pour jouer en famille : cherchez dans chaque diorama l’avion qui s’y cache et profitez de l’espace enfants (accessible dès 18 mois) spécialement remplis de Playmobil® pour l’occasion !

​

Des espaces de jeux seront cette année encore à la disposition des jeunes visiteurs, sans oublier un point de restauration également proposé dans le hall principal d’exposition. Exposition organisée dans un cadre insolite, Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. En 2020, Espace Air Passion a reçu le nouveau label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant ». Possibilité de réserver son « Pass tribu » directement sur le site Internet (www.musee-aviation-angers.fr)pour éviter la file d’attente : règlement par Paypal. Espace Air Passion sera ouvert tous les jours de 10h à 18h du 22 octobre au 6 novembre. En avant les histoires ! info@musee-aviation-angers.fr +33 2 41 33 04 10 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville