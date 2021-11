EXPOSITION “GAULOIS ? GAULOIS ! COMMENT L’ARCHÉOLOGIE PERÇOIT LES IDENTITÉS CELTIQUES Lattes, 20 novembre 2021, Lattes.

EXPOSITION “GAULOIS ? GAULOIS ! COMMENT L’ARCHÉOLOGIE PERÇOIT LES IDENTITÉS CELTIQUES Lattes

2021-11-20 – 2022-07-04

Lattes 34970 Lattes

Le musée Henri Prades – Site archéologique Lattara vous présente sa nouvelle exposition “Gaulois ? Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques” du 20 novembre 2021 au 04 juillet 2022 !

À l’occasion de cette exposition, des objets de Gaule du Sud (Languedoc oriental, Provence) et de Gaule du Centre-Est seront mobilisés afin de questionner, par le biais de la culture matérielle, les notions d’identités celtiques au cours du second âge du Fer (IIIe-Ier s. av. notre ère), sans occulter les limites de l’exercice.

La période retenue est une période de transition marquée par des changements dans les dynamiques de peuplement qui renforcent l’ethnogenèse des peuples gaulois, dont on découvre les noms dans les sources littéraires à partir du IIe s. av. notre ère. Elle est aussi marquée par des variations dans l’intensité et les modalités des contacts avec le monde méditerranéen, lui-même bousculé par l’expansion romaine.

Ces deux aspects invitent à s’intéresser à la présence d’objets similaires du Nord au Sud et aux facteurs pouvant l’expliquer (interactions culturelles, échanges économiques, contacts politiques ou stratégie identitaire…).

Ils permettent également d’interroger l’impact des contacts répétés avec Rome, entre appropriation opportuniste de traits de la romanité, adhésion à un nouveau modèle culturel et résilience de l’identité gauloise, avant la refonte des Gaules sous l’égide d’Auguste.

Le parcours questionne la notion d’identité celtique, ou plutôt des identités celtiques, en soulignant l’originalité de la “Celtique méditerranéenne” tout comme son appartenance à un ensemble plus vaste.

Pass sanitaire obligatoire

Le musée Henri Prades – Site archéologique Lattara vous présente sa nouvelle exposition “Gaulois ? Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques” du 20 novembre 2021 au 04 juillet 2022 !

+33 4 67 99 77 20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/evenements/20-novembre-2021-4-juillet-2022-exposition-gaulois-gaulois-comment-l-archeologie-percoit

Le musée Henri Prades – Site archéologique Lattara vous présente sa nouvelle exposition “Gaulois ? Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques” du 20 novembre 2021 au 04 juillet 2022 !

À l’occasion de cette exposition, des objets de Gaule du Sud (Languedoc oriental, Provence) et de Gaule du Centre-Est seront mobilisés afin de questionner, par le biais de la culture matérielle, les notions d’identités celtiques au cours du second âge du Fer (IIIe-Ier s. av. notre ère), sans occulter les limites de l’exercice.

La période retenue est une période de transition marquée par des changements dans les dynamiques de peuplement qui renforcent l’ethnogenèse des peuples gaulois, dont on découvre les noms dans les sources littéraires à partir du IIe s. av. notre ère. Elle est aussi marquée par des variations dans l’intensité et les modalités des contacts avec le monde méditerranéen, lui-même bousculé par l’expansion romaine.

Ces deux aspects invitent à s’intéresser à la présence d’objets similaires du Nord au Sud et aux facteurs pouvant l’expliquer (interactions culturelles, échanges économiques, contacts politiques ou stratégie identitaire…).

Ils permettent également d’interroger l’impact des contacts répétés avec Rome, entre appropriation opportuniste de traits de la romanité, adhésion à un nouveau modèle culturel et résilience de l’identité gauloise, avant la refonte des Gaules sous l’égide d’Auguste.

Le parcours questionne la notion d’identité celtique, ou plutôt des identités celtiques, en soulignant l’originalité de la “Celtique méditerranéenne” tout comme son appartenance à un ensemble plus vaste.

Pass sanitaire obligatoire

Lattes

dernière mise à jour : 2021-10-26 par