Exposition « Gatteville à la Libération » Gatteville-le-Phare, mardi 4 juin 2024.

Exposition « Gatteville à la Libération » Gatteville-le-Phare Manche

Dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération, l’association Gatteville Héritages et la municipalité organisent deux semaines de célébrations, du 4 au 18 Juin 2024, pour célébrer la Libération de Gatteville.

Cette exposition, pilotée par Marie-Christine LEPRAIST, sera le fruit d’un recueil des témoignages, archives et autres documents relatifs à cette Libération que certains placent le 14 Juin, d’autres le 18 Juin 1944. La date du mardi 18 Juin a ainsi été retenue.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-06-18

Place Notre-Dame

Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie marie.lepraist@orange.fr

